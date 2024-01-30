Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες οι εταιρείες παραγωγής και εμπορίας βρεφικού γάλακτος υποχρεούνται να ενημερώσουν τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) για τα στοιχεία καθορισμού του ύψους του λειτουργικού τους κόστους, προκειμένου να εφαρμοστεί από την 1η Μαρτίου 2024 πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Αυτό ορίζει η υπουργική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος B' 631/29.01.2024) στο πλαίσιο της νομοθετικής ρύθμισης που ψήφισε η Βουλή «για την προστασία της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο της οξείας διεθνούς πληθωριστικής κρίσης» ενώ αναμένεται εντός της ημέρας να υπογραφεί, ακόμη μία υπουργική απόφαση, που αφορά στις εκπτώσεις των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ και στην αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση για το βρεφικό γάλα, το μικτό περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, στην οικεία κατηγορία προϊόντων, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, προσαυξημένο κατά 7% επί των καθαρών πωλήσεων, αφαιρουμένων των εκπτώσεων, των πιστώσεων ή άλλων παροχών και δεν δύναται το λειτουργικό κόστος της οικείας κατηγορίας να υπερβαίνει το μέσο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας δημοσιευμένης οικονομικής χρήσης, προσαυξημένο κατά 60%.

Για τη διαπίστωση παραβάσεων μπορεί να διενεργείται διοικητικός ή επιτόπου έλεγχος, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, από τα όργανα των αρμοδίων αρχών, δηλαδή της γενικής γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ). Επιπλέον, σε όποιον παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις.

Σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω ρύθμισης επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου.

Δηλαδή, υπολογίζεται ο αριθμός των ημερών που μεσολάβησαν από την 1η Μαρτίου 2024 μέχρι και την ημέρα κατά την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, το ύψος του μικτού κέρδους της επιχείρησης στην ενιαία κατηγορία των παρασκευασμάτων για βρέφη και των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας, όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας δημοσιευμένης οικονομικής χρήσης και το ποσοστό ποινής επί των πωλήσεων της επιχείρησης στην κατηγορία προϊόντων για την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση κατά τη διαχειριστική χρήση που ξεκίνησε το 2022.

Αν η παράβαση αφορά σε ποσοστό υπέρβασης μέχρι 1% του προβλεπόμενου κέρδους επιβάλλεται άπαξ η ποινή της σύστασης. Σε περίπτωση υποτροπής ή μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με την σύσταση, επιβάλλεται πρόστιμο προσαυξάνεται κατά, επιπλέον, 20%.

Σε περίπτωση απόκρυψης ή προσκόμισης παραποιημένων στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το 1% του κύκλου εργασιών της κατά τη διαχειριστική χρήση που ξεκίνησε το 2022. Ωστόσο, το πρόστιμο δεν επιβάλλεται εφόσον η επιχείρηση προσκομίσει εντός 10 ημερών τα αιτούμενα στοιχεία μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου.

Τέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

