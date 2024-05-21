Οι Κόκκινοι απήλαυσαν το έπαθλό τους στο ξεκίνημα του σημερινού επεισοδίου με στιγμές χαλάρωσης, watersports... και αρκετό φαγητό.

Δεν κατάφεραν να μείνουν πάνω στην «μπανάνα» οι Κόκκινοι με τον Γιώργο να σχολιάζει χιουμοριστικά την πτώση τους στο νερό.

Γέλιο προκάλεσε το σχόλιο του Γιώργου για τον Χριστόφορο που φαίνεται να έφαγε λίγο παραπάνω σύμφωνα με τον Γιώργο Λιανό.

Στη συνέχεια η Δώρα έσπευσε να σχολιάσει το χθεσινό συμβάν όπου εν τέλει δεν συμμετείχε στο έπαθλο της Κόκκινης ομάδας, με την ίδια να μη μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της μετά τα λεγόμενα της Κατερίνας Δαλάκα.

Με τρομερή αυτοθυσία ο Ογκεντάι χάρισε τη νίκη - ασυλία στους Μπλε ωστόσο τραυματίστηκε και αποχώρησε με τη βοήθεια τρίτων.

Δεύτερος υποψήφιος για αυτή την εβδομάδα από την Κόκκινη ομάδα αναδείχθηκε ο Χριστόφορος έπειτα από το δεύτερο συμβούλιο του νησιού.

Η Δώρα σχολίασε την υποψηφιότητα του Χριστόφορου απαντώντας στον Γκιουλέκα μετά την αναφορά του στην ψήφο της Κατερίνας Δαλάκα.

Μετά τα λεγόμενα της Δώρας και του Γκιουλέκα ο Χριστόφορος πήρε τη «σκυτάλη» αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ποτέ του δεν ζήτησε έλεος από κανέναν στις ψηφοφορίες.

Πηγή: skai.gr

