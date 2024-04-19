Νέο κύκλο μετρήσεων για τη δυσοσμία στον Εύοσμο ξεκινάει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας κατά τη σημερινή συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής τόνισε ότι παρά τις κινήσεις στις οποίες προχώρησε η Περιφέρεια, το πρόβλημα της δυσοσμίας δεν έχει αντιμετωπιστεί και για τον λόγο αυτό, όπως είπε, είναι ήδη σε εξέλιξη νέα προγραμματική σύμβαση με το ΑΠΘ, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. «Ήδη έχουν ξεκινήσει οι δειγματοληψίες οι οποίες διενεργούνται όχι μόνο σε όλα τα σημεία που έγιναν οι αρχικές, όσο και σε νέα, ώστε να εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα ή μη των έργων από την πλευρά των ΕΛΠΕ», σημείωσε.

Επιπλέον ο κ. Γιουτίκας γνωστοποίησε ότι έχει ζητήσει συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θ. Σκυλακάκη, ώστε να του θέσει τα θέματα της άμεσης δικαιοδοσίας του υπουργείου, μεταξύ των οποίων είναι και το συνεχιζόμενο πρόβλημα της δυσοσμίας στη δυτική πλευρά της πόλης.

Ειδικότερα, απαντώντας σε δύο ερωτήσεις που θέτουν συναφή ζητήματα, από την παράταξη «Αλλαγή» του κ. Μυλόπουλου για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη δυσοσμία στη δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς και από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» για τη δυσοσμία, ο αντιπεριφερειάρχης υπενθύμισε ότι η περιφέρεια ανέθεσε και χρηματοδότησε τη διενέργεια επιστημονικού ερευνητικού προγράμματος στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης του Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, δημοσιοποίησε τα ευρήματά του και υπέδειξε τα ΕΛΠΕ και τη λειτουργία τους ως την αιτία του προβλήματος. Τα έργα που δεσμεύτηκαν τα ΕΛΠΕ να υλοποιήσουν ανακοινώθηκαν το Μάρτιο του 2019, η Περιφέρεια υπέβαλε στο υπουργείο προτάσεις για αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών όρων που διέπουν τη λειτουργία των ΕΛΠΕ, ενώ ο Περιφερειάρχης διαπιστώνοντας καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, ζήτησε δημόσια την επιτάχυνση τους και κάλεσε τα ΕΛΠΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Έτσι, σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας έχουν ολοκληρωθεί τέσσερα έργα.

Σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση ο αντιπεριφερειάρχης επισήμανε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και έχει προχωρήσει σε έργα ζωτικής σημασίας παρόλο που η μοναδική της αρμοδιότητα σε αυτό τον τομέα είναι η διαχείριση της λειτουργίας των Σταθμών του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), που είναι εγκατεστημένοι στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος τόνισε ότι οι σταθμοί αναβαθμίστηκαν, ενώ δύο νέοι τέθηκαν σε λειτουργία.

Σχετικά με την καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις υπερβάσεις στις τιμές των μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης, διευκρίνισε ότι καταδικάστηκε η Ελλάδα και όχι η Περιφέρεια, η οποία άλλωστε χρηματοδότησε και εκπόνησε Επιχειρησιακό Σχέδιο αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εισηγείται στο αρμόδιο υπουργείο προτάσεις για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Τόνισε τέλος ότι η υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων προϋποθέτει νομοθετικές ρυθμίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

