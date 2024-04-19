Υπομνήματα αποποίησης ευθυνών και μετάθεσή τους σε άλλους φαίνεται να κατέθεσαν οι 5 από τους 6 αστυνομικούς που υπηρετούν στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων στο πλαίσιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ. Πρόκειται για τους αστυνομικούς που ελέγχονται για παραλείψεις και ολιγωρίες που συντέλεσαν στη δολοφονία της Κυριακής έξω από το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα. Στα υπομνήματά τους φαίνεται να δικαιολογούν τις ενέργειές τους, να αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη και σε κάποιες περιπτώσεις να μετακυλούν τις ευθύνες σε άλλους συναδέλφους τους. Χαρακτηριστικά, η 22χρονη αξιωματικός υπηρεσίας όταν ρωτήθηκε γιατί δεν ενημέρωσε τον διοικητή της εκείνη ανέφερε ότι είχε ενημερώσει την επόπτρια και τον υποδιοικητή του αστυνομικού τμήματος, δηλαδή ότι ουσιαστικά ενημέρωσε σε ανώτερο επίπεδο τη διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Ο 6ος αστυνομικός που απομένει να συντάξει το υπόμνημά του, δηλαδή τις έγγραφες εξηγήσεις του, είναι ο 28χρονος τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης ο οποίος είπε στην Κυριακή πως το «περιπολικό δεν είναι ταξί» και άκουγε σε ζωντανή σύνδεση τη δολοφονία της.

Σημειώνεται πως όλοι οι ελεγχόμενοι έχουν λάβει αναρρωτική άδεια. Στη συνέχεια, ο διενεργών την ΕΔΕ θα συντάξει το πόρισμα, θα προτείνει τις σχετικές ποινές εκτός αν προκύψουν αδικήματα οπότε μπορεί να καλέσουν τους κατηγορούμενους για απολογία. Το πόρισμα θα συμπεριληφθεί στο προανακριτικό υλικό που συλλέγει η διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο των ποινικών ευθυνών, το οποίο θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και εκείνος θα κρίνει αν τελούνται συγκεκριμένα αδικήματα και πρέπει να καλέσει για ανωμοτί κατάθεση κάποιους από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πέρα από την παράβαση καθήκοντος απ’ ό,τι φαίνεται προκύπτουν ενδείξεις για το αδίκημα της παράλειψης που οδήγησε σε κίνδυνο ζωής.

