Πύργος: Επεισόδιο μεταξύ μαθητών - Τουλάχιστον ένας τραυματίας

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ομάδων μαθητών, συνέβη περίπου στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής στην πλατεία Ηφαίστου, στα Χαλικιάτικα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη συμπλοκή υπήρξε τουλάχιστον ένας μαθητής που τραυματίστηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη έξω από το σταθμό του ΚΤΕΛ Ηλείας, όπου υπήρξε επεισόδιο μεταξύ μαθητών, ενός 19χρονου και ενός 16χρονου παρουσία δεκάδων άλλων μαθητών, ο τραυματίας από τη συμπλοκή είναι ο 19χρονος και δράστης ο 16χρονος.

Από τη μεταξύ τους συμπλοκή, σύμφωνα με πληροφορίες γύρισε η γλώσσα του 19χρονου και πρώτοι μαθητές που γνώριζαν παρείχαν τις πρώτες βοήθειες έως ότου φτάσει το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Πύργου.

