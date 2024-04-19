Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: 43χρονος στη Θεσσαλονίκη ξυλοκοπούσε και εκβίαζε για χρήματα την 37χρονη σύζυγό του

Κατηγορείται πως χτυπούσε τη γυναίκα του και της απαιτούσε χρήματα για να πληρώσει χρέη

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκοπούσε και εκβίαζε για χρήματα την σύζυγό του

Στην 5η ανακρίτρια παραπέμφθηκε να απολογηθεί ένας 43χρονος άνδρας ο οποίος φέρεται πως ξυλοκοπούσε και απαιτούσε χρήματα από τη 37χρονη σύζυγό του, στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα εκβίασης και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του ενώ εξακολουθεί να κρατείται.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος είχε χρέη και ζητούσε χρήματα από τη γυναίκα του για να πληρώσει τις όφειλε ενώ παράλληλα ασκούσε εις βάρος της σωματική βία, όπως προέκυψε από την κατάθεση της παθούσας.

Πηγή: GRTIMES

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ενδοοικογενειακή βία Θεσσαλονίκη σύζυγος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark