Θεσσαλονίκη: Ξυλοκοπούσε και εκβίαζε για χρήματα την σύζυγό του

Στην 5η ανακρίτρια παραπέμφθηκε να απολογηθεί ένας 43χρονος άνδρας ο οποίος φέρεται πως ξυλοκοπούσε και απαιτούσε χρήματα από τη 37χρονη σύζυγό του, στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα εκβίασης και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του ενώ εξακολουθεί να κρατείται.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος είχε χρέη και ζητούσε χρήματα από τη γυναίκα του για να πληρώσει τις όφειλε ενώ παράλληλα ασκούσε εις βάρος της σωματική βία, όπως προέκυψε από την κατάθεση της παθούσας.

