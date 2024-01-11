Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με μεγάλη θλίψη την απώλεια της συναδέλφου Θεοδώρας Αγουρίδου, η οποία «έφυγε» την Τετάρτη (10/1) από τη ζωή, σε ηλικία 63 ετών.

«Η Θεοδώρα Αγουρίδου γεννήθηκε στην Καβάλα το 1961, όπου και ολοκλήρωσε τις λυκειακές της σπουδές. Στη συνέχεια, μετέβη στο Παρίσι και σπούδασε Φιλοσοφία της Ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Γαλλία συνεργάστηκε με διάφορα δημοσιογραφικά έντυπα καθώς και με ξένα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δίκτυα. Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα ξεκίνησε να εργάζεται από το 1987 ως δημοσιογράφος με ειδίκευση στα διεθνή θέματα στην εφημερίδα «Ο Λόγος».

Στη συνέχεια και πάντα στο ίδιο ρεπορτάζ εργάστηκε στους Τ/Σ «MEGA» και «TEMPO», στον Ρ/Σ «PLANET», στο Γραφείο Τύπου του ΔΗ.Κ.ΚΙ. και στις εφημερίδες «Άνω Κάτω» και «Σήμερα στην Ελλάδα». Η Θεοδώρα Αγουρίδου υπήρξε εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στον Τ/Σ «TEMPO». Έδωσε μεγάλο αγώνα ενάντια στην εργοδοσία, η οποία έκλεισε τον σταθμό και άφησε απλήρωτους τους εργαζόμενους. Η ίδια ταλαιπωρήθηκε από μακροχρόνια ανεργία, παρόλο που ήταν επαρκής και πολύγλωσση δημοσιογράφος έως ότου καταλήξει να λάβει μια πενιχρή σύνταξη. Παρ’ όλα αυτά υπήρξε αξιοπρεπής, φιλική και χαρούμενη και έτσι θα τη θυμόμαστε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως αποχαιρετά την Θεοδώρα Αγουρίδου και συλλυπείται βαθύτατα τους οικείους της και ιδιαιτέρως τον μονάκριβο γιο της Λευτέρη».

