Εξιχνιάσθηκε, ύστερα από συστηματική αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, ληστεία που είχε λάβει χώρα την 27.7.2023 σε υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. στη Μεσσήνη.

Για την υπόθεση αυτή κατηγορείται 46χρονος ημεδαπός, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και κλοπή, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς του.

Ειδικότερα, την 27.7.2023 το πρωί, σε υποκατάστημα ΕΛ.ΤΑ. στη Μεσσήνη, 2 άτομα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες τύπου «full face», εισήλθαν σπάζοντας την τζαμαρία εισόδου με βαριοπούλα και αφού ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους με την απειλή όπλων, ανάγκασαν τον έναν από αυτούς να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και ακολούθως αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 135.000 ευρώ περίπου.

Στη συνέχεια, οι δύο δράστες και ακόμη ένας συνεργός τους, που τους ανέμενε στην είσοδο του καταστήματος κρατώντας όπλο, επιβιβάστηκαν σε όχημα και τράπηκαν σε φυγή.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.

