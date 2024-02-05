Συνελήφθη γνωστός ράπερ - Προσπάθησε να κλέψει βαλίτσες στο «Ελ. Βενιζέλος» 

Χειροπέδες πέρασαν την Κυριακή το απογεύμα οι αστυνομικοί σε γνωτσό ράπερ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο οποίος προσπάθησε να κλέψει δύο βαλίτσες.

Καμερες ασφάλειας κάτεγραψαν τον νεαρό άνδρα - ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εργάζεται σε εταιρεία σεκιούριτι στο αεροδρόμιο - να προσπαθεί να κρύψει τις βαλίτσες κάτω από σακούλες σκουπιδιών.

Όπως περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, «μια γυναίκα άφησε τις βαλίτσες της και πήγε να πάρει ένα σάντουιτς. Τις άφησε σε ένα χώρο μέσα στο αεροδρόμιο όπου υπάρχουν κάμερες. Αυτός ο κύριος φαίνεται να κοιτάει δεξιά και αριστερά και πηγαίνει και παίρνει τις βαλίτσες. Οι υπάλληλοι αυτοί των εταιριών καθαρισμού σέρνουν πολλές φορές κάτι σαν κάδους απορριμμάτων. Πάει και βάζει τις βαλίτσες μέσα στον κάδο και τις αφήνει εκεί.»

Όταν ρωτήθηκε είπε ότι δεν έκλεψε τις βαλίτσες αλλά ήθελε, μόλις τελειώσει, να τις δηλώσει στα απολεσθέντα. Σύμφωνα ωστόσο με τον κανονισμό, όταν υπάρχει μια συσκευή παρατημένη πρέπει να ειδοποιηθεί η αστυνομία.

Ο ράπερ συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την διαδικασία του αυτοφώρου.

Πηγή: skai.gr

