Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τον πατέρα που επιτέθηκε σε εκπαιδευτικούς στα Καλύβια

Στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριανό παρήγγειλε σήμερα η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για το περιστατικό στο Γυμνάσιο των Καλυβίων Αττικής, στο οποίο φέρεται ότι ο πατέρας μαθητή εισέβαλε μέσα σε τάξη και επιτέθηκε στους εκπαιδευτικούς και στη διευθύντρια του σχολείου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πατέρας ενός μαθητή, ο οποίος είχε τιμωρηθεί, εισέβαλε μέσα στη σχολική τάξη του γυμνασίου στα Καλύβια και επιτέθηκε στην καθηγήτρια του γιου του.

Το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια μαθήματος, μπροστά στους μαθητές ενώ, σύμφωνα με τις μαρτυρίες εκπαιδευτικών, ο άνδρας που εισέβαλε στο χώρο σχολείου, μπήκε βίαια στη σχολική αίθουσα, απείλησε και εξύβρισε την καθηγήτρια κι έκλεισε την πόρτα πάνω της, χτυπώντας την στον ώμο. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο γραφείο της διευθύντριας του σχολείου.

Ειδικότερα, η παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

«Σας αποστέλλουμε τα συνημμένα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, σύμφωνα με τα οποία ο πατέρας ενός μαθητή εισέβαλε στο χώρο του σχολείου αλλά και μέσα σε τάξη στα Καλύβια και επιτέθηκε στους εκπαιδευτικούς και στη Διευθύντρια, που επέβαλαν παιδαγωγικά μέτρα στον γιό του, επειδή εξύβρισε καθηγήτρια και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς διακρίβωση τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων».

Πηγή: skai.gr

