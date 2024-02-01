Μεγάλη φοιτητική πορεία κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στη διαδήλωση συμμετέχουν μέλη φοιτητικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης, μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, καθώς και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Μερικοί εξ αυτών έχουν κόκκινα μπαλόνια και πανό, φωνάζοντας παράλληλα συνθήματα για δωρεάν και δημόσια παιδεία.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία της Καμάρας, θα κινηθεί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και θα καταλήξει στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αυτήν την ώρα το σώμα της πορείας βρίσκεται στην οδό Εγνατία. Το ρεύμα με κατεύθυνση δυτικά είναι κλειστό, λόγω της διαδήλωσης.

Μικροένταση στη συγκέντρωση

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στην Καμάρα υπήρξε μικροένταση μεταξύ ατόμων που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία, όμως τα πνεύματα ηρέμησαν μετά από λίγα λεπτά.

Πρόκειται γι’ ακόμη μια κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων, οι οποίοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι δεκάδες σχολές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τελούν υπό κατάληψη σε όλη τη χώρα. Λόγω των καταλήψεων, η σύγκλητος του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η εξεταστική διαδικασία, προκειμένου να μη “χαθεί” το εξάμηνο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.