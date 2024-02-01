Τρεις ανήλικοι κατηγορούνται ότι έκλεψαν φορτηγό δημοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ επιπλέον διέρρηξαν κατάστημα ψιλικών, απ' όπου αφαίρεσαν χρήματα και καπνικά προϊόντα αξίας 15.000 ευρώ.

Δύο εξ αυτών συνελήφθησαν 14 και 15 ετών αντίστοιχα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Η κλοπή του φορτηγού καταγγέλθηκε στο Δήμο Χαλκηδόνας, ενώ η διάρρηξη σε περιοχή του Κιλκίς.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

