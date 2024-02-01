Άνοιξε σήμερα, Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2024, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στη νέα κατηγορία Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Γ) ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορά σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αυτό το τιμολόγιο για οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2023, με σχετική απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη και της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ Γ υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ΗΔΙΚΑ (https://www.idika.gr/kot), με την υποχρέωση να αναρτήσουν το πιστοποιητικό της οικογενειακής κατάστασής τους, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ώστε να αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητά τους.

Για την ένταξη προβλέπονται διευρυμένα, εισοδηματικά κριτήρια, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη περιουσιακά κριτήρια.

Στο πλαίσιο του ΚΟΤ Γ παρέχεται μειωμένη τιμή ρεύματος για οικιακή χρήση (αποκλειστικά για κύρια κατοικία), η οποία αφορά σε έκπτωση επί της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ύψους 10 λεπτών/kWh. Λαμβάνεται, μάλιστα, ειδική μέριμνα, προκειμένου η έκπτωση να χορηγείται στη χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας, αλλά και νύχτας (εφόσον υπάρχει) του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόβλεψη που συμβάλλει, περαιτέρω, στη μείωση του ενεργειακού κόστους των ωφελούμενων νοικοκυριών.

Για όσους δικαιούχους υποβάλουν αίτηση μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2024, ως ημερομηνία ένταξης στο ΚΟΤ Γ λογίζεται η 1η Ιανουαρίου 2024 και η έκπτωση χορηγείται για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να αποδώσουν στον δικαιούχο αυτήν την έκπτωση μέχρι και την 30ή Απριλίου του 2024.

Τα κριτήρια ένταξης

Όσον αφορά στα κριτήρια ένταξης, για οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

το ανώτατο, ετήσιο, εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται σε 50.000 ευρώ , ενώ

, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Με αυτά τα δεδομένα, υπολογίζεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των πολύτεκνων οικογενειών πρόκειται να καταστούν δικαιούχοι αυτού του ειδικού τιμολογίου.

Επισημαίνεται, ακόμη, πως στο πλαίσιο του ΚΟΤ Γ εφαρμόζονται διευρυμένα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τη χορήγηση της έκπτωσης, που ξεκινούν από τις 2.000 kWh/τετράμηνο για τις οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται κατανάλωση 200 KWh, μέχρι του ανώτατου ορίου των 4.000 kWh, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Τέλος, οι δικαιούχοι επωφελούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνουν, συγκριτικά με το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσής τους. Αυτή η επιπρόσθετη έκπτωση, λόγω επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της βασικής έκπτωσης, δηλαδή τα 12 λεπτά/kWh.

«Σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών ρεύματος, το ειδικό τιμολόγιο για τις πολύτεκνες οικογένειες αποτελεί μία αξιόλογη ανακούφιση για τα οικονομικά των πολυτέκνων νοικοκυριών», δήλωσε ο κ. Σκυλακάκης.

«Εξασφαλίζουμε με μόνιμο τρόπο προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για μία ειδική κατηγορία καταναλωτών, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει για τη χώρα μας», τόνισε η κ. Σδούκου.

Πηγή: skai.gr

