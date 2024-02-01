Λογαριασμός
«Σήμερα δεν ψαρεύουμε»: Μηχανότρατες συγκεντρώθηκαν στον Θερμαϊκό για συμπαράσταση στους αγρότες - Βίντεο

Οι αλιείς έχουν συγκεντρωθεί στον Θερμαϊκό κόλπο της Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους αγρότες

ψαραδες

Ψαράδες από τη Μηχανιώνα δίνουν δυναμικό παρών ανοίγοντας τον χορό των κινητοποιήσεων των αγροτών ενόψει της Agrotica.

Οι αλιείς έχουν συγκεντρωθεί στον Θερμαϊκό κόλπο της Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους αγρότες.

Ο Αποστολής Καρελάς ιδιοκτήτης μηχανότρατας και καπετάνιος δηλώνει πως σήμερα θα συγκεντρωθούν περισσότερα από 20 σκάφη στον κόλπο στο ύψος της παλιάς παραλίας σε ένδειξη συμπαράστασης στους αγρότες.

«Τα αυξημένα κόστη, τα καύσιμα μας έβγαλαν στις θάλασσες του αγώνα. Καλούμε τους συναδέλφους σήμερα να μην ψαρέψουν και να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις» σημειώνει.

Πηγή: Thesstoday.gr

TAGS: ψαράδες κινητοποιήσεις Θεσσαλονίκη
