Με την κλήρωση των ενόρκων και τη διευθέτηση διαδικαστικών θεμάτων, ξεκίνησε, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, η δίκη των υπευθύνων του οίκου ευγηρίας στη Θεσσαλονίκη, όπου τον Αύγουστο του 2020 είχε εκδηλωθεί συρροή κρουσμάτων της Covid-19, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 28 ηλικιωμένοι από επιπλοκές συνδεόμενες με τον κορωνοϊό.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι δύο διευθύνοντες σύμβουλοι του οίκου ευγηρίας (αδέλφια), ο πρώτος ως υπεύθυνος σε επιστημονικά θέματα και η δεύτερη ως υπεύθυνη για διοικητικά ζητήματα. Η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι αυτή της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.

Η διαδικασία διεκόπη για αύριο, οπότε η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει επί της ουσίας με την εξέταση των πρώτων μαρτύρων. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει περισσότερους από 70 μάρτυρες, μεταξύ αυτών συγγενείς των ηλικιωμένων, ενώ η δίκη, σύμφωνα με εκτιμήσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης, αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, ίσως και μήνες.

Το βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι δύο κατηγορούμενοι στηρίζεται στα συμπεράσματα έρευνας που διενήργησαν επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, την οποία προκάλεσε εισαγγελική έρευνα. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε -κατά το παραπεμπτικό βούλευμα- σειρά παραβιάσεων των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού, όπως υπεράριθμοι περιθαλπόμενοι (156 αντί για 88), μη τήρηση των αποστάσεων στα δωμάτια φιλοξενίας των ηλικιωμένων και στους κοινόχρηστους χώρους, μη διενέργεια προληπτικών τεστ μοριακής ανίχνευσης του ιού για την έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων κ.ά.

Από την πλευρά τους οι δύο κατηγορούμενοι -που μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους - αρνούνται την κατηγορία. Κατά πληροφορίες, στις απολογίες τους φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι εφάρμοσαν τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του ιού, τονίζοντας ότι τήρησαν τα μέτρα προστασίας προ της εμφάνισης της πανδημίας, καθώς και μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος του ιού, ενώ επικαλέστηκαν κοινωνικούς λόγους για την υπέρβαση του αριθμού των περιθαλπόμενων.

