Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσε τον 35χρονο σύντροφό της στο Κορδελιό

Μία 34χρονη συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, επειδή τραυμάτισε με μαχαίρι τον 35χρονο σύντροφό της, ύστερα από μεταξύ τους καβγά.

Το επεισόδιο συνέβη χθες στο Κορδελιό, ενώ ο 35χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Κατά πληροφορίες δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι οικιακής χρήσεως στην κοιλιά, στην προσπάθεια να αφοπλίσει τη γυναίκα.

Η 34χρονη ενημέρωσε την Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ., ενώ εντοπίστηκε στον χώρο αναμονής του νοσοκομείου, όπου συνελήφθη.

Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης που της απήγγειλε κατηγορίες για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία, ενώ την παρέπεμψε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

