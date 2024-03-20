Θεσσαλονίκη: Συμμορία ανηλίκων λήστευε περαστικούς στην περιοχή των ΚΤΕΛ «Μακεδονία»

Συμμορία ανηλίκων λήστευε περαστικούς στην περιοχή των ΚΤΕΛ «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη, αφαιρώντας, κυρίως, κοσμήματα. Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι ημεδαποί, 15 και 17 ετών, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται τουλάχιστον ένα ακόμη (άγνωστο) άτομο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων - Μενεμένης, οι συγκεκριμένοι ανήλικοι διέπραξαν, από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου έως τα μέσα του φετινού Ιανουαρίου, με τη χρήση σωματικής βίας, πέντε ληστείες.

Κατά την ίδια δικογραφία, η λεία τους περιλαμβάνει κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ, χρηματικά ποσά (ύψους 130 ευρώ) και προσωπικά έγγραφα-αντικείμενα των παθόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

