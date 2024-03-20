Ξεκίνησε η δίκη του σκηνοθέτη Κώστα Κωστόπουλου – Κατηγορείται για βιασμό

Ξεκίνησε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δίκη του σκηνοθέτη Κώστα Κωστόπουλου που κατηγορείται για βιασμό σε βάρος της ηθοποιού Έλενας Αθανασοπούλου, τον Ιούλιο του 2010, υπόθεση που έφθασε στην δικαιοσύνη μετά από μήνυση της ηθοποιού, πριν δύο χρόνια, στο πλαίσιο του κινήματος meToo.

Με την έναρξη της διαδικασίας ο 58χρονος σκηνοθέτης δήλωσε ότι αρνείται την κατηγορία, θέση που εκφράζει από την αρχή της ποινικής υπόθεσης, ισχυριζόμενος πως δεν υφίσταται βιασμός αλλά επαφή με την συναίνεση της, 21 ετών τότε, μηνύτριας.

Η δίκη διεξάγεται με την παρουσία πολλών καλλιτεχνών, ηθοποιών από τον χώρο του θεάτρου και τηλεοπτικών σήριαλ, που βρίσκονται στο δικαστήριο είτε για να καταθέσουν υπέρ της καταγγέλουσας ηθοποιού είτε υπέρ του σκηνοθέτη.

Μεταξύ αυτών που βρίσκονται στην πλευρά του θύματος της υπόθεσης είναι οι ηθοποιοί Μαρκέλλα Γιαννάτου, Μαρία Τζομπανάκη και Κατερίνα Διδασκάλου.

Ως μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορούμενου, ο οποίος εξαιτίας της υπόθεσης παραιτήθηκε από την σκηνοθεσία γνωστής τηλεοπτικής σειράς μυθοπλασίας, έχουν δηλωθεί ανάμεσα σε άλλους οι Κώστας Αρζόγλου, Βύρων Κολάσης, Μέλπω Κωστή και Χρήστος Ξηρογιάννης.

Πρώτη κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου είναι αυτή της μηνύτριας που ξεκίνησε να εξιστορεί όσα ισχυρίζεται ότι υπέστη από τον κατηγορούμενο, στις αρχές του καλοκαιριού του 2010 μετά από έξοδο με τον σκηνοθέτη, με τον οποίο είχε φιλική σχέση, κατά την διάρκεια της οποίας ζαλίστηκε από αλκοόλ ή άλλη ουσία -όπως αναφέρει- και έχασε τις αισθήσεις της. Η ηθοποιός αναφέρει πως ο βιασμός της έγινε μέσα στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου σε ερημικό πάρκινγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

