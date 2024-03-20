Λογαριασμός
Στον Μαραθώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει τα 3 νέα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα Romeo (Φωτογραφίες)

Πρόκειται για τα 3 από τα συνολικά 7 ελικόπτερα τύπου Romeo που αναμένεται να παραλάβει συνολικά η κυβέρνηση - Παρών και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας

ελικοπτερο

Στην αεροπορική βάση Κοτρωνίου στο Μαραθώνα παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια παραλαμβάνει το Πολεμικό Ναυτικό τα τρία νέα ανθυποβρύχια ελικόπτερα τύπου Romeo MH-60R Seahawk.

ελικοπτερα

Πρόκειται για τα 3 από τα συνολικά 7 ελικόπτερα τύπου Romeo που αναμένεται να παραλάβει συνολικά η κυβέρνηση. Τα λεικόπτερα διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού, κρούσης, αλλά και αντιμέτρων που προσφέρουν ξεχωριστές δυνατότητες στον τρισδιάστατο χώρο μάχης των ναυτικών συγκρούσεων της εποχής μας.

ελικοπτερα

«Η Ελλάδα ακόμα πιο δυνατή» έγραψε σε ανάρτησή του για την παραλαβή των ελικοπτέρων ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μετά την παραλαβή των τριών πρώτων ελικοπέρων, τα υπόλοιπα τέσσερα θα αφιχθούν το 2025, ολοκληρώνοντας την αγορά του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας.

ελικοπτερο

ελικοπτερο

ελικοπτερο

Πηγή: skai.gr

