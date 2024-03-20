Στην αεροπορική βάση Κοτρωνίου στο Μαραθώνα παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια παραλαμβάνει το Πολεμικό Ναυτικό τα τρία νέα ανθυποβρύχια ελικόπτερα τύπου Romeo MH-60R Seahawk.

Πρόκειται για τα 3 από τα συνολικά 7 ελικόπτερα τύπου Romeo που αναμένεται να παραλάβει συνολικά η κυβέρνηση. Τα λεικόπτερα διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού, κρούσης, αλλά και αντιμέτρων που προσφέρουν ξεχωριστές δυνατότητες στον τρισδιάστατο χώρο μάχης των ναυτικών συγκρούσεων της εποχής μας.

«Η Ελλάδα ακόμα πιο δυνατή» έγραψε σε ανάρτησή του για την παραλαβή των ελικοπτέρων ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Παραλαμβάνουμε σήμερα, στην τελετή παρουσία του @PrimeministerGR Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βάση του Πολεμικού Ναυτικού στον Μαραθώνα, τα νέα ελικόπτερα MH-60 ROMEO. Η Ελλάδα ακόμη πιο δυνατή! #elladadynati pic.twitter.com/JGWamvYaH5 — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 20, 2024

Μετά την παραλαβή των τριών πρώτων ελικοπέρων, τα υπόλοιπα τέσσερα θα αφιχθούν το 2025, ολοκληρώνοντας την αγορά του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας.

