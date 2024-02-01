Μειώθηκε στο 9,2% το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 12,2% τον Δεκέμβριο 2022 και 9,4% τον Νοέμβριο 2023.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 430.088 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 146.424 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 (25,4%) και κατά 746 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2023 (0,2%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 11,7% από 16,2% τον Δεκέμβριο 2022 και στους άνδρες σε 7,1% από 8,9%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 22,3% από 30,4% τον Δεκέμβριο 2022 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 8,3% από 11,2%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.264.292 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 102.064 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 (2,5%) και κατά 97.732 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2023 (2,3%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.093.407 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 14.960 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 (0,5%) και μείωση κατά 99.249 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2023 (3,1%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.