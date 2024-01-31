Χαλκιδική: Αγρότες απέκλεισαν για δεύτερη ημέρα τη Μουδανιών

Στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών προχώρησαν για δεύτερη ημέρα αγρότες της Χαλκιδικής, στο ύψος του κόμβου Πορταριάς.

Οι αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ τους διακόπτοντας την κυκλοφορία στις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αποκλεισμός θα διαρκέσει έως τις 20:00.

Σημειώνεται ότι αύριο, ημέρα εγκαινίων της έκθεσης Agrotica, αγρότες από περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να βρεθούν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να διαδηλώσουν ζητώντας ενίσχυση του εισοδήματός τους.

