Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 2.500 απομιμητικά ρούχα – Δύο συλλήψεις

Πάνω από 2.500 απομιμητικά είδη ένδυσης εντοπίστηκαν σε αποθήκη καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχων Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Όπως έγινε γνωστό, συνολικά κατασχέθηκαν 2.561 ρούχα «μαϊμούδες», ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα κι από τη ΔΙΜΕΑ τούς επιβλήθηκε το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο.

Πηγή: skai.gr

