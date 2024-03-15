Τραγικό είναι το παιχνίδι που επεφύλασσε η μοίρα για μια 14χρονη στον Ελαιώνα Πύργου καθώς μέσα σε λίγα χρόνια έχασε αναπάντεχα τους γονείς της, τον παππού της και πρόσφατα τον θείο που είχε αναλάβει την κηδεμονία της.

Σύμφωνα με την patrisnews.com η 14χρονη, έχασε πρώτα τον πατέρα της, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο χωράφι του που είχε πάει για τις αγροτικές του εργασίες. Μερικά χρόνια μετά, η μικρή έχασε ξαφνικά και τη μητέρα της. Μάλιστα τη μοιραία εκείνη νύχτα που έφυγε από τη ζωή, κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι. Η ζωή της άλλαξε για πάντα, με τον παππού της και τον θείο της να αναλαμβάνουν από κοινού να τη φροντίσουν και να τη μεγαλώσουν.

Όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια, αφού λίγο καιρό αργότερα της χτύπησε ξανά την πόρτα και πήρε από κοντά της και τον παππού της. Μέχρι εδώ, θα πίστευε κανείς πως διαβάζει ιστορία μυθοπλασίας.

Κι όμως, τα όσα δραματικά περιγράψαμε έχουν συμβεί στη ζωή ενός 14χρονου κοριτσιού, το οποίο σήμερα, καλείται να αποχαιρετήσει και τον θείο της, αδελφό της μητέρας της, ο οποίος «έσβησε» χθες στον ύπνο του…

Ο 50χρονος άνδρας εντοπίστηκε χθες το πρωί, περίπου στις 6:30, νεκρός μέσα στο ίδιο του το σπίτι από συγγενικό του πρόσωπο.

Ο ίδιος άμεσα κάλεσε σε βοήθεια ειδοποιώντας το ΕΚΑΒ. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο «Ανδρέας Παπανδρέου», όμως ήταν ήδη πολύ αργά, αφού εκεί οι γιατροί, απλά, διαπίστωσαν το θάνατό του. Άνθρωπος – βιοπαλαιστής ο Γιώργος Μπαμπίλης, αγαπητός και δοτικός που προσέφερε στην τοπική κοινωνία και μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για εκείνον όλοι όσοι τον γνώριζαν.

Τα τελευταία χρόνια ασχολούνταν με γεωργικές εργασίες ενώ συμμετείχε και σε τοπικές-ερασιτεχνικές ομάδες ποδοσφαίρου. Συγγενείς, συγχωριανοί και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν για το πιο μακρινό του ταξίδι, σήμερα το πρωί στις 11:00 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον Ελαιώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.