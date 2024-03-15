Πολύ ευχαριστημένος από τις τιμές στα Σαρακοστιανά στην Βαρβάκειο Αγορά έμεινε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, ο οποίος βρέθηκε το πρωί για «αυτοψία» στην αγορά.

«Σήμερα η Βαρβάκειος είναι όλη ένα Σαρακοστιανό Καλάθι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα απαραίτητα για να είναι το τραπέζι του γεμάτο. Οι καταναλωτές εδώ μπορούν να αγοράζουν σε πολύ προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές ότι χρειάζονται» είπε ο κος Σκρέκας.

«Η προσπάθεια της κυβέρνησης να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά, να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός και οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ συνεχίζεται, τόνισε για άλλη μία φορά ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

