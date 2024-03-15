Συνεχίζεται σήμερα Παρσκευή η δίκη για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό.

Η δίκη για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό υπενθυμίζεται πως πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών και σήμερα θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των δικηγόρων.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση του 56χρονου πλέον καταστηματάρχη στον Κολωνό για τις βασικές κατηγορίες του βιασμού, της μαστροπείας σε οίκους ανοχής, και

μαστροπείας μέσω εξαναγκασμού με αποκόμιση πορνικών εσόδων, καθώς προφανώς δεν αποδείχθηκαν στην ακροαματική διαδικασία. Παράλληλα, η εισαγγελέα τλάχθηκε υπέρ της ενοχής της μητέρας της 12χρονης. Eιδικότερα σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση η μητέρα της ανήλικης πρέπει να κριθεί ένοχη για διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας, καθώς φέρεται να έχει διανείμει υλικό της ανήλικης σε συγκατηγορούμενους της και της διακεκριμένης περίπτωσης μαστροπείας, με την επιβαρυντική περίσταση ότι η ίδια είναι πρόσωπο που έχει την επιμέλεια και την φροντίδα της ανήλικης.

Σε περίπτωση που το δικαστήριο, το οποίο θα είναι και εκείνο που θα έχει την τελική κρίση, υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση, η ποινή που θα επιβληθεί στον 55χρονο δεν θα είναι πάνω από 20 χρόνια σε αντίθεση με τον βιασμό που επισύρει ισόβια κάθειρξη.

