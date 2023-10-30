Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Στην κρατική ασφάλεια εξετάζεται από νωρίς το πρωί άντρας ο οποίος τηλεφώνησε στο 100 και υποστήριξε πως γνωρίζει τους δολοφόνους των 6 Τούρκων στην Λούτσα και πως απειλείται η ζωή του.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και περιπολικό έφτασε στο σπίτι του όπου τον μετέφερε στη ΓΑΔΑ προκειμένου να δώσει κατάθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο άντρας είναι και αυτός Τουρκικής καταγωγής ενώ το όνομα του δεν είχε εμφανιστεί πουθενά κατά την διάρκεια της προανάκρισης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάθεσή του ώστε να διαπιστωθεί αν όντως ευσταθούν όσα υποστήριξε το πρωί που τηλεφώνησε στο 100.



Πηγή: skai.gr

