Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός
Στην κρατική ασφάλεια εξετάζεται από νωρίς το πρωί άντρας ο οποίος τηλεφώνησε στο 100 και υποστήριξε πως γνωρίζει τους δολοφόνους των 6 Τούρκων στην Λούτσα και πως απειλείται η ζωή του.
Αμέσως σήμανε συναγερμός στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και περιπολικό έφτασε στο σπίτι του όπου τον μετέφερε στη ΓΑΔΑ προκειμένου να δώσει κατάθεση.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο άντρας είναι και αυτός Τουρκικής καταγωγής ενώ το όνομα του δεν είχε εμφανιστεί πουθενά κατά την διάρκεια της προανάκρισης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάθεσή του ώστε να διαπιστωθεί αν όντως ευσταθούν όσα υποστήριξε το πρωί που τηλεφώνησε στο 100.
