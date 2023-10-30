Θεσσαλονίκη: Στους 15 οι συλληφθέντες για τα οπαδικά επεισόδια με δύο τραυματίες

Στους 15 έφτασαν οι συλληφθέντες για την οπαδική συμπλοκή με δύο τραυματίες, που σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη (περιοχή Βούλγαρη).

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο ακόμα άτομα, έναν 30χρονο κι έναν 18χρονο, ενώ επιπλέον ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή ενός νεαρού, 21 ετών, που αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες (ηλικίας 16-37 ετών) είναι και οι δύο τραυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης σχηματίστηκε εις βάρος όλων δικογραφία για τις -κατά περίπτωση- παρακάτω πράξεις: παράβαση του Αθλητικού Νόμου, συμπλοκή, βαριά σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού, διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων (αντίσταση), παράβαση της νομοθεσίας αναφορικά με όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες και εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Από το σημείο της συμπλοκής κατασχέθηκαν δώδεκα κράνη μοτοσικλέτας, πέντε σιδερόβεργες, οκτώ στειλιάρια, όπως επίσης ένας πυροσβεστήρας, μία σιδερένια αλυσίδα κι ένα μεταλλικό αντικείμενο.

Οι συλληφθέντες -πλην των δύο τραυματιών- οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.