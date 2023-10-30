Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Δημήτρη Ευαγγελοδήμο 

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Δημήτρη Ευαγγελοδήμο, που έχασε την μάχη με την επάρατο, σε ηλικία μόλις 69 ετών. Η κηδεία του τελέστηκε σήμερα ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Χαλάνδρι.

Ο Δημήτρης Ευαγγελοδήμος γεννήθηκε στο Καρπενήσι (1954) και σπούδασε λογιστικά στο Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο και Στατιστική στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς.

Εργάστηκε επί 37 χρόνια ως δημοσιογράφος στην Εξόρμηση, στην Ελεύθερη Γνώμη, στη Ρωμιοσύνη, στα Νέα, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Top FM», ως αρχισυντάκτης επί πολλά χρόνια στο Βήμα και στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, ενώ έκλεισε τη δημοσιογραφική καριέρα του ως διευθυντής στην οικονομική εφημερίδα Κέρδος. Επίσης, επιμελήθηκε περιοδικά και κλαδικές εφημερίδες, ενώ έγραψε τρία βιβλία.

Έλαβε το Βραβείο του Ιδρύματος Μπότση για «την επιτυχή καταγραφή της οικονομικής επικαιρότητας και την αντικειμενική ενημέρωση της κοινής γνώμης». Επίσης, βραβεύτηκε από τον Δήμο Καρπενησίου «για το σπουδαίο συγγραφικό του έργο και για την πολύτιμη συμβολή του στον χώρο των γραμμάτων».

Ήταν μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Συμμετείχε σε πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων ως εισηγητής και δραστηριοποιήθηκε σε κοινωνικούς φορείς και συλλόγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

