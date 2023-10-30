Ποινή κάθειρξης 10 ετών και 3 μηνών, με αναστολή μέχρι την έφεση, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον 35χρονο πρώην πάικτη ριάλιτι που τον Αύγουστο του 2022 είχε εισβάλει στο πάρκινγκ του Εφετείου με όχημα, στο οποίο είχαν εντοπιστεί ναρκωτικές ουσίες και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή με το δικαστήριο να του αναγνωρίζει το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Στην πρόταση που υπέβαλε η εισαγγελέας της Έδρας ζητώντας την καταδίκη του κατηγορούμενου, τόνισε μεταξύ άλλων πως ο 35χρονος είχε συνείδηση της πράξης του και ότι από την δικογραφία προκύπτει ότι δεν ήταν τοξικοεξαρτημένος.

Με την απόφασή τους οι δικαστές έδωσαν αναστολή στην εκτέλεση της ποινής μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό, επιβάλλοντας στον 35χρονο τους όρους της εμφάνισης μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Οι κατηγορίες σε βάρος του 35χρονου αφορούν την εισβολή του στο χώρο στάθμευσης του Εφετείου, με ένα λευκό αυτοκίνητο τύπου SUV, όπου, σύμφωνα με την δικογραφία, ζητούσε να οδηγηθεί στην φυλακή.

Στο όχημα βρέθηκε χρηματικό ποσόν-1,5 εκατ. ευρώ- καθώς και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος αιτιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του ως αμοιβές που είχε από ερωτικά ραντεβού, λέγοντας πως «από το 2012 ξεκίνησα να κάνω αυτήν την δουλειά».

Είπε επίσης πως έγινε χρήστης ναρκωτικών για να μπορεί να αντεπεξέλθει στα ραντεβού και ότι τώρα έχει απεξαρτηθεί.

«Είμαι καλά... Έφτασα στο τέρμα. Έγινα άπληστος με τα λεφτά. Ήθελα να γεμίζω τις σακούλες. Είχα όνειρα για το τραγούδι και το ποδόσφαιρο. Όταν μάζευα χρήματα δεν τα έδινα στην οικογένεια. Είχα πάθει εμμονή, ήθελα να μαζεύω», είπε.

Όταν δέχθηκε ερώτηση για το ασυνήθιστα μεγάλο ποσό που είχε μαζέψει, ο κατηγορούμενος απάντησε:

«Δεν ξέρω πως είναι με τις γυναίκες, αλλά με τους ομόφυλους άνδρες, επειδή θέλουν εχεμύθεια, είναι και πρόσωπα γνωστά από την τηλεόραση, έχει πολλά χρήματα..» .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

