Συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα οι αγρότες. Ένα από τα πιο δυναμικά μπλόκα, βρίσκεται στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στον κόμβο της Σκάλας Αταλάντης, με τους αγρότες της Λοκρίδας να είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας «το δικαίωμα να παραμείνουν στη γη τους διαφυλάσσοντας το πολύτιμο οικογενειακό εισόδημα».

Στις 2 περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες του μπλόκου της Αταλάντης, ανεβήκαν και πάλι στην εθνική οδό κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Αυτή τη φορά στο πλευρό τους είχαν και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών, ο οποίος ευχήθηκε για την άμεση όσο και ειρηνική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.

Για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων, πολλά πάντως θα εξαρτηθούν στην Πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στη Νίκαια της Λάρισας την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, ωστόσο στα Τρίκαλα, οι συντονιστικές επιτροπές των μπλόκων Ζάρκου δήμου Φαρκαδόνας & Βασιλικής δήμου Μετεώρων μαζί με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων «Η Άνοιξη» ήδη πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία μέσα στο κέντρο της πόλης και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν.

Προς το παρόν όλα τα μπλόκα φαίνεται να συμφωνούν ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό δε φτάνουν να καλύψουν ούτε ένα μικρό μέρος από το χαμένο εισόδημά τους σε μια χρονιά η οποία συνοδεύτηκε και από ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.