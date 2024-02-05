Έξι διακρίσεις ERMIS Awards για τις καμπάνιες ΕΟΤ 2022- 2023

Οι καμπάνιες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τα έτη 2022-2023 σάρωσαν τις διακρίσεις Ermis Awards, αποσπώντας συνολικά έξι βραβεία εκ των οποίων δύο χρυσά, τρία αργυρά και ένα χάλκινο.

Οι βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης Ermis Awards, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και θεωρείται ο πιο σημαντικός θεσμός ανάδειξης της δημιουργικότητας στον τομέα της επικοινωνίας στην Ελλάδα.

Οι δυο ταινίες της κεντρικής καμπάνιας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, «Greece. A life-changing experience» και «ΟΤΤΟ, Greece. You will want to stay forever», δημιουργήθηκαν για τον ΕΟΤ από την Ogilvy και τη Foss Productions και απέσπασαν τρία βραβεία.

Άλλα τρία βραβεία έλαβε η καμπάνια συνδιαφήμισης του Οργανισμού με την Aegean Airlines "Explore your Happy Place" .

Αναλυτικά τα βραβεία που έλαβε ο ΕΟΤ έχουν ως ακολούθως:

Η ταινία "Greece. A Life Changing Experience" έλαβε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Παραγωγή Διαφημιστικών Ταινιών» και το χάλκινο στην κατηγορία «Διαφημιστικές Ταινίες».

Η ταινία «ΟΤΤΟ, Greece. You will want to stay forever» απέσπασε το αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Διαφημιστικές Ταινίες»

Η ταινία συνδιαφήμισης του ΕΟΤ με την Aegean Airlines, «Explore your Happy Place», έλαβε ένα χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Direct Marketing» και δύο αργυρά βραβεία στις κατηγορίες «Promo & Activation» και «Brand Experience».

Οι καμπάνιες του ΕΟΤ για τα έτη 2022 και 2023, αγκαλιάστηκαν με θέρμη από το ευρύ κοινό, αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια εντός και εκτός συνόρων.

Η ταινία «ΟΤΤΟ, Greece. You will want to stay forever» αφορά μια αφηγηματική καμπάνια, που παρουσιάζει την ιστορία ενός Γερμανού, που ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές, μαγεύτηκε από τη χώρα και τους ανθρώπους της και έμεινε για πάντα εδώ.

Στην ταινία «Greece. A life-changing experience», η πρωταγωνίστρια βρίσκει το νόημα της ζωής στην Ελλάδα και απολαμβάνει μια εμπειρία από αυτές που σου αλλάζουν τη ζωή.

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι για τις νέες μας βραβεύσεις που προστίθενται στο περσινό μας βραβείο για το Greekend, την καμπάνια μας για τα City Break. Στον ΕΟΤ πιστεύουμε στη δημιουργικότητα και στην ανάγκη να προβληθεί ο ελληνικός τουρισμός μ' έναν ελκυστικό τρόπο, που αγγίζει αληθινά το κοινό, πέρα από τις συνηθισμένες προσεγγίσεις. Συγχαρητήρια και ευχαριστίες οφείλουμε στην Ogilvy και τη Foss Productions που αγκάλιασαν το όραμά μας και τους στόχους της επικοινωνίας και παρουσίασαν καμπάνιες που έκαναν αίσθηση στις αγορές του εξωτερικού».

