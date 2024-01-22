Για κακούργημα διώκεται η 26χρονη που παρακολουθούσε τον πρώην σύζυγό της μέσω… λούτρινου

Για κακούργημα διώκεται η 26χρονη που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία του πρώην συζύγου της ότι παγίδευσε ένα παιδικό λούτρινο με καταγραφική συσκευή ήχου προκειμένου να τον παρακολουθεί.

Εις βάρος της ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, ενώ την παρέπεμψε να απολογηθεί στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε ο 29χρονος, όταν παρέλαβε το ανήλικο παιδί τους -βάσει δικαστικής απόφασης που ρυθμίζει τα ζητήματα επικοινωνίας, και μετέβη στο σπίτι του, εντόπισε μεταξύ προσωπικών αντικειμένων του παιδιού ένα λούτρινο κουκλάκι, στο οποίο υπήρχε επιμελώς κρυμμένο και ενεργοποιημένο usb stick που κατέγραφε προσωπικές του συνομιλίες.

Η 26χρονη κατηγορούμενη παραμένει υπό κράτηση μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική της μεταχείριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.