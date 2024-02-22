Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια έξω από το ΑΠΘ μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ- Δείτε βίντεο

Οι ταραξίες απωθήθηκαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ εντός του campus του ΑΠΘ.

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια έξω από το ΑΠΘ μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ

Επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ κουκουλοφόρων και δυνάμεων των ΜΑΤ, έξω από το ΑΠΘ, μετά την πορεία αντιεξουσιαστών κατά του νέου ποινικού κώδικα.

Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους έβαλαν φωτιά σε κάδο επί της οδού Εθνικής Αμύνης και στη συνέχεια πέταξαν μολότοφ και πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χρήση χημικών.

Οι ταραξίες απωθήθηκαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ εντός του campus του ΑΠΘ.


 

Πηγή: THESTIVAL

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ένταση Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark