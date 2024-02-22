Λογαριασμός
Νέα πορεία αντιεξουσιαστών στην Πάτρα - Προκάλεσαν ζημιές στα ΕΛΤΑ και σε δύο καταστήματα- Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Την πορεία των 100 περίπου ατόμων επιτηρούσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Νέα πορεία πραγματοποίησαν νωρίτερα, στο κέντρο της Πάτρας, μέλη αντιεξουσιαστικών ομάδων, αυτή τη φορά για την ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα.

πατρα

Κατά τη διάρκεια της πορείας οι αντιεξουσιαστές έγραψαν συνθήματα στο Δημαρχείο της Πάτρας, ενώ προκάλεσαν ζημιές στα ΕΛΤΑ στην οδό Ζαΐμη, σπάζοντας τζάμι και ΑΤΜ.

πατρα

Πάτρα

