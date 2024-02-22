Νέα πορεία πραγματοποίησαν νωρίτερα, στο κέντρο της Πάτρας, μέλη αντιεξουσιαστικών ομάδων, αυτή τη φορά για την ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα.
Την πορεία των 100 περίπου ατόμων επιτηρούσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Κατά τη διάρκεια της πορείας οι αντιεξουσιαστές έγραψαν συνθήματα στο Δημαρχείο της Πάτρας, ενώ προκάλεσαν ζημιές στα ΕΛΤΑ στην οδό Ζαΐμη, σπάζοντας τζάμι και ΑΤΜ.
Πηγή: tempo24.news
