Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών πραγματοποιούν αυτήν την ώρα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, έξω από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, λίγες μέρες πριν από την επέτειο ενός έτους της τραγωδίας που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα.

Οι διαδηλωτές μιλούν για «έγκλημα στα Τέμπη», απαιτώντας να αποδοθούν ευθύνες για τη φονική σύγκρουση των τρένων τα ξημερώματα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στην πρόσοψη του κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού, οι συγκεντρωμένοι κρέμασαν πανό, στο οποίο αναγράφεται το σύνθημα: «Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, τα κέρδη τους οι ζωές μας».

Πηγή: skai.gr

