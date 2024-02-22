Φωτιά έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα στη δυτική Θεσσαλονίκη, πλησίον της περιοχής του Ωραιοκάστρου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival, η φωτιά καίει απορρίμματα κοντά στη Συμμαχική Οδό, στο ύψος του Ωραιοκάστρου.
Στο σημείο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα.
Από τη φωτιά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ούτε κινδυνεύουν οικίες.
Πηγή: thestival.gr
