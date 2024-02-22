Λογαριασμός
Φωτιά σε εξέλιξη έξω από το Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο

Η φωτιά καίει απορρίμματα - Δεν κινδυνεύουν σπίτια 

Φωτιά Ωραιόκαστρο

Φωτιά έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα στη δυτική Θεσσαλονίκη, πλησίον της περιοχής του Ωραιοκάστρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival, η φωτιά καίει απορρίμματα κοντά στη Συμμαχική Οδό, στο ύψος του Ωραιοκάστρου.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα.

Από τη φωτιά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ούτε κινδυνεύουν οικίες.

Πηγή: thestival.gr

TAGS: Φωτιά Ωραιόκαστρο
