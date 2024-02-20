Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Ένα άτομο εισέβαλε στο πρακτορείο και με την απειλή όπλου ανάγκασε τον υπάλληλο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης αναζητείται.

