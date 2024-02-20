Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

Με την απειλή όπλου ανάγκασε τον υπάλληλο να του δώσει 5.000 ευρώ

Αστυνομία

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Ένα άτομο εισέβαλε στο πρακτορείο και με την απειλή όπλου ανάγκασε τον υπάλληλο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Ληστεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark