Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Ένα άτομο εισέβαλε στο πρακτορείο και με την απειλή όπλου ανάγκασε τον υπάλληλο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης αναζητείται.
Πηγή: skai.gr
- Αυξήσεις των μισθών, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι βασικές διεκδικήσεις του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας
- Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας στην Αθήνα
- Χαμόγελο του Παιδιού: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης από το Μοσχάτο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.