Χαμόγελο του Παιδιού: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης από το Μοσχάτο

Στις 20/02/24 μεσημβρινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Μοσχάτου, η Κλεοπάτρα Μ., 14 ετών, η οποία διαμένει σε Σπίτι Φιλοξενίας του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε άμεσα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν της ζωή της σε κίνδυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εξαφάνιση της, εμπλέκεται τρίτο άτομο.

Η Κλεοπάτρα Μ. έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια, έχει ύψος 1,57 μ. και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό μπλουζάκι, τζιν παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια, έχει μαζί της μια κόκκινη σχολική τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

