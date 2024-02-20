Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας στην Αθήνα

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο κτιρίου διαμερισμάτων επί της οδού Σφακίων στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:30 σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας ενώ δύο γυναίκες από υπερκείμενους ορόφους απομακρύνθηκαν και παρελήφθησαν προληπτικά από το ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

