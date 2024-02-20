Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας στην Αθήνα

H φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:30

Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο κτιρίου διαμερισμάτων επί της οδού Σφακίων στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:30 σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας ενώ δύο γυναίκες από υπερκείμενους ορόφους απομακρύνθηκαν και παρελήφθησαν προληπτικά από το ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark