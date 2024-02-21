Το θέμα της ακρίβειας, αλλά και η ανάγκη για αύξηση των μισθών, τέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), στην οποία μίλησαν εκπρόσωποι φορέων και κομμάτων.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΚΑ, Κώστας Κουλούρης, η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε, προέκυψε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας, των εργαζομένων και των καταναλωτών, να ενημερωθούν κατά τρόπο έγκυρο, επιστημονικό και χωρίς υπερβολές και ωραιοποιήσεις, για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, «που μηδενίζουν το οικογενειακό εισόδημα της μέσης Ελληνίδας και του μέσου Έλληνα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κουλούρης τόνισε ότι τα συνδικάτα αγωνίζονται με κάθε μέσο που διαθέτουν, χωρίς ιδιοτέλεια και συμφέροντα, προκειμένου να υπάρξει ένα ανάχωμα στις συνέπειες αυτής της ζοφερής κατάστασης.

Σύμφωνα τον κ. Κουλούρη, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας έχει θέσει στο επίκεντρο της δράσης και των διεκδικήσεών του για το επόμενο διάστημα τις αυξήσεις των μισθών, τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την πάταξη της αισχροκέρδειας και την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

«Για τον λόγο αυτό, προκηρύξαμε 24ωρη παναττική απεργία την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024» σημείωσε ο κ. Κουλούρης, επισημαίνοντας ότι οι δράσεις του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο διεκδικήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η οποία προκήρυξε γενική απεργία στις 17 Απριλίου 2024.

«Τα συνδικάτα καταγγέλλουμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, με βασικό σύνθημα "η ακρίβεια στον Θεό-οι μισθοί στα τάρταρα-θέλουμε πραγματικές αυξήσεις-θέλουμε πίσω τις συλλογικές μας συμβάσεις και τα θέλουμε τώρα"» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουλούρης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κατάσταση με την ακρίβεια έχει ξεφύγει, εξαϋλώνει το εισόδημα των εργαζομένων και οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις ανέχειας τους χαμηλά αμειβόμενους μισθωτούς, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και, γενικότερα, τους πλέον ευάλωτους.

Τέλος, ο κ. Κουλούρης απαρίθμησε τις κύριες διεκδικήσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

«- Η πάταξη της κερδοσκοπίας σε όλες τις επιχειρήσεις βασικών κλάδων παραγωγής και εμπορίας βασικών αγαθών διατροφής και έκτακτη φορολογία επί των κερδών αλυσίδων σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεων ενέργειας, μεταφορών και τραπεζών.

- Η ουσιαστική ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Ανάπτυξης και των Περιφερειών για τον γρήγορο, άμεσο και αποτελεσματικό έλεγχο των πρακτικών αισχροκέρδειας.

- Η μείωση του ΦΠΑ για έναν χρόνο σε βασικά είδη διατροφής και διατίμηση σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης των νοικοκυριών, όπως το βρεφικό γάλα, το παστεριωμένο γάλα, τα δημητριακά, το τυρί, τα αλλαντικά, το κοτόπουλο, το χοιρινό, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, τα λαχανικά, οι βρεφικές πάνες, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα απορρυπαντικά.

- Η αύξηση των μισθών, πέραν του κατώτατου μισθού, για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

- Η επαναφορά του δώρου των εορτών και του επιδόματος αδείας στα προ μνημονίων επίπεδα για τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

- Ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος 2012-2023 για την προσαύξηση του μισθού των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, λόγω των τριετιών.

- Η άμεση επαναφορά του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες και η αποκατάσταση όλων των προτεραιοτήτων του συλλογικού εργατικού δικαίου.

- Οι εντατικοί έλεγχοι για την προστασία των εργαζομένων από τα εργατικά ατυχήματα».

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γεώργιος Γαβρήλος, σχολίασε ότι η ακρίβεια και ο «πληθωρισμός απληστίας» δημιουργήθηκαν από τις επιλογές της κυβέρνησης.

Ο κ. Γαβρήλος δήλωσε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξουν οι πολιτικές που ασκούνται και έδωσε έμφαση στην υλοποίηση κοινωνικών επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβρήλο, οι αγώνες της επόμενης περιόδου πρέπει να επικεντρωθούν στην εφαρμογή και στην επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γαβρήλος υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα στηρίξει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά και την προσπάθεια που καταβάλλουν η ΓΣΕΕ και τα Εργατικά Κέντρα, προκειμένου να αναδείξουν τα ζητήματα της ακρίβειας και των χαμηλών μισθών, αλλά και την ανάγκη για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Ο βουλευτής και τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γεώργιος Μουλκιώτης, επεσήμανε ότι, παρόλο που ο φαύλος κύκλος της ακρίβειας κλείνει τρία χρόνια, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση δεν έχουν καταφέρει καν να την μετριάσουν και αυτό αποδεικνύεται από τα δεδομένα.

«Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει πραγματική μάχη κατά της ακρίβειας. Η χώρα μας φιγουράρει συστηματικά στις πρώτες θέσεις στην Ευρωζώνη ως προς το ύψος του πληθωρισμού, ενώ ένας στους τρεις Έλληνες αμείβεται με ποσό κάτω από τα 800 ευρώ» προσέθεσε ο κ. Μουλκιώτης, ο οποίος διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η επαναφορά του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και η επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η ενίσχυση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων στην αγορά.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος, χαρακτήρισε μύθο αυτό το οποίο λέγεται ότι «δεν υπάρχουν εργαζόμενοι για τις επιχειρήσεις». Όπως είπε, «εργαζόμενοι υπάρχουν. Το θέμα είναι να προσφέρονται ικανοποιητικές απολαβές και αξιοπρεπείς όροι εργασίας».

Εκ μέρους της Νέας Αριστεράς μίλησε ο Ανδρέας Νεφελούδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, ο οποίος τάχθηκε κατά των ευέλικτων και ελαστικών σχέσεων εργασίας και υπέρ της μισθωτής εργασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Νεφελούδη, πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για τη διαμόρφωση ενός νέου οράματος, με αύξηση των μισθών, επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και μείωση του ωραρίου εργασίας, χωρίς μείωση του μισθού.

Όπως υπογράμμισε, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί το χρονικό διάστημα 2012-2023 για την προσαύξηση των μισθών, λόγω των τριετιών.

Ο κ. Νεφελούδης προέταξε επίσης τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και το ζήτημα της στεγαστικής συνδρομής για εργαζόμενους και ανέργους.

Κλείνοντας, ο κ. Νεφελούδης τόνισε ότι προϋπόθεση για την τήρηση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας είναι η ενισχυμένη παρουσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Τον χαιρετισμό της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετέφερε η Μαρία Ζαχαρία, η οποία δήλωσε αλληλεγγύη στους απεργιακούς αγώνες.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της, αναφέρθηκε σε ορισμένες πρωτοβουλίες της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως είναι η κατάθεση προτάσεων νόμου για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού για τους υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την πρόληψη του εργασιακού mobbing και για την ισότητα των φύλων στην εργασία. Παράλληλα, έχει κατατεθεί και ερώτηση για τα εργατικά ατυχήματα.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΕΚΑ, Γιώργος Κακαριάρης, ο δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Χρήστος Γούλας, ο οποίος επανέλαβε την πρόταση για τον κατώτατο μισθό το 2024, που είναι η αύξησή του στα 908 ευρώ μηνιαίως.

Όπως εξήγησε, το 2023, ο μικτός διάμεσος μισθός πλήρους απασχόλησης εκτιμάται στα 1.443 ευρώ μηνιαίως, με το 60% του διάμεσου μισθού, που είναι το κατώφλι της σχετικής φτώχειας, να ανέρχεται στα 866 ευρώ. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ' όψιν την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας το 2023 και τον εκτιμώμενο πληθωρισμό για το 2024, ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να ανέλθει στα 908 ευρώ, ώστε να υπάρξει ουσιαστική προστασία των μισθωτών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό από την ακρίβεια, να απεγκλωβιστούν από την παγίδα της σχετικής φτώχειας και να μην μεταβληθεί η θέση τους στη διανομή του εισοδήματος.

Την εκδήλωση συντόνισε η υπεύθυνη τμήματος Περιβάλλοντος και Διεθνών Σχέσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας, Δρ. Χριστίνα Θεοχάρη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

