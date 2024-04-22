Ελεύθεροι, λόγω αναρμοδιότητας του δικαστηρίου, αφέθηκαν τέσσερις κατηγορούμενοι που κρατούνταν για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, η οποία διέπραττε διαρρήξεις σε ΑΤΜ και σπίτια.

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης -ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να δικάσει την υπόθεση, διότι στην πολυμελή εγκληματική ομάδα αποδίδεται επιπλέον ότι παρενέβη στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ, τις οποίες παρακολουθούσε. Οι διατάξεις του συγκεκριμένου αδικήματος -σύμφωνα με παράγοντες της δίκης- υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ) και υπό αυτές τις συνθήκες, η υπόθεση αποσύρθηκε από το πινάκιο, με συνέπεια να αποφυλακιστούν με περιοριστικούς όρους τέσσερις εκ των κατηγορούμενων, καθώς συμπλήρωσαν το όριο της προσωρινής κράτησης (εν προκειμένω τους 12 μήνες).

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία παραπομπής τους στο αρμόδιο Κακουργιοδικείο (ΜΟΔ). Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά εννέα άτομα, εκ των οποίων δυο παραμένουν προφυλακισμένα αφού δεν έχουν συμπληρώσει το όριο της προσωρινής κράτησης (συνελήφθησαν μεταγενέστερα), ενώ οι περισσότεροι είχαν απασχολήσει και παλιότερα τις διωκτικές αρχές.

Την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας είχε ανακοινώσει η ΕΛ.ΑΣ. τον περυσινό Μάιο, όταν είχαν συλληφθεί τα περισσότερα φερόμενα ως μέλη της στη διάρκεια επιχείρησης στη Νικόπολη Θεσσαλονίκη, με τη συνδρομή και ομάδας των ΕΚΑΜ. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα, δύο κλεμμένες μοτοσικλέτες και μία πινακίδα κυκλοφορίας, εξειδικευμένα εργαλεία - ηλεκτρουδραυλικοί διαστολείς διάνοιξης χρηματοκιβωτίων και ΑΤΜ, διαρρηκτικά εργαλεία, πομποδέκτης συντονισμένος στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ., ένα αυτοσχέδιο κύκλωμα οξυγονοκοπής με φιάλη αερίου-οξυγόνου, ένα αποσυναρμολογημένο πιστόλι, φυσίγγια και γεμιστήρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

