Η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes διαπιστώθηκε σε προϊόν της επιχείρησης «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» από το Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του ΥΠΑΑΤ, σε συνέχεια διερεύνησης καταγγελίας που υποβλήθηκε στον ΕΦΕΤ.

Κατόπιν τούτου η επιχείρηση ανακάλεσε προληπτικά τα εξής προϊόντα της:

- «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου (φιλέτο)», με εμπορική ονομασία «frésco» και ημερομηνία παραγωγής από 23.01.2024 έως και 10.04.2024 (ημερομηνία λήξης από 22.05.2024 έως και 08.08.2024).

- «Καπνιστή Μαριναρισμένη Πέστροφα Καρπενησίου (φιλέτο)», με εμπορική ονομασία «frésco» και ημερομηνία παραγωγής από 24.01.2024 έως και 09.04.2024 (ημερομηνία λήξης από 21.08.2024 έως και 05.11.2024).

- «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου (ολόκληρη)», με εμπορική ονομασία «fresco» και ημερομηνία παραγωγής από 24.01.2024 έως και 28.03.2024 (ημερομηνία λήξης από 22.07.2024 έως και 24.09.2024).

Επίσης, η επιχείρηση εξέδωσε ενημέρωση προς τους καταναλωτές η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (http://fresko.com.gr/%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%83/642).

Ο ΕΦΕΤ σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας συνεχίζουν τους ελέγχους και η επιχείρηση έχει τεθεί σε επιτήρηση

Οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα καλούνται να μην τα καταναλώσουν.

