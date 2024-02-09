Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Δύο αδέλφια οι κατηγορούμενοι για τη ληστεία μετά φόνου με θύμα 89χρονη στην Κερασιά

Ένας εξ αυτών συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος και οδηγείται στην ανακρίτρια για να απολογηθεί, ενώ ο άλλος αναζητείται

γιαγιά

Δύο αδέλφια κατηγορούνται για τη ληστεία μετά φόνου που διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 στον οικισμό Κερασιά, έξω από τη Θεσσαλονίκη, με θύμα μία 89χρονη.

Ένας εξ αυτών συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος και οδηγείται στην ανακρίτρια για να απολογηθεί, ενώ ο άλλος αναζητείται.

Πρόκειται - αντιστοίχως - για 23χρονο και 27χρονο (ημεδαποί), με τη δικογραφία να τους αποδίδει τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με δόλο και της ληστείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ληστεία φόνος Θεσσαλονίκη
