Σε τζαμαρία κατέληξε το πρωί της Πέμπτης (8/2) αυτοκίνητο κατά την προσπάθειά του να παρκάρει στην οδό Πατρόκλου στη Λαμία.
Σύμφωνα με το lamiareport, ο 76χρονος οδηγός του στην προσπάθεια να μπει στη θέση που ήθελε, φέρεται να βρήκε σε άλλο παρκαρισμένο όχημα και στην προσπάθειά του να το αποφύγει «κόλλησε» το γκάζι - όπως υποστήριξε ο ίδιος - με αποτέλεσμα να «καβαλήσει» το πεζοδρόμιο και να βρεθεί στην απέναντι τζαμαρία φωτογραφείου.
Το ευτύχημα είναι ότι ο επαγγελματίας, εκείνη την ώρα βρισκόταν σε διπλανό κατάστημα και γλύτωσε τα χειρότερα, καθώς στο σημείο που έγινε η πρόσκρουση είναι και η θέση εργασίας - υποδοχής.
