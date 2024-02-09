Λογαριασμός
Στην προσπάθειά του να παρκάρει 76χρονος οδηγός «μπήκε» με το αυτοκίνητο σε... κατάστημα στη Λαμία

Κατέληξε σε τζαμαρία καταστήματος ο οδηγός του Ι.Χ

λαμία

Σε τζαμαρία κατέληξε το πρωί της Πέμπτης (8/2) αυτοκίνητο κατά την προσπάθειά του να παρκάρει στην οδό Πατρόκλου στη Λαμία.

τροχαιο

Σύμφωνα με το lamiareport, ο 76χρονος οδηγός του στην προσπάθεια να μπει στη θέση που ήθελε, φέρεται να βρήκε σε άλλο παρκαρισμένο όχημα και στην προσπάθειά του να το αποφύγει «κόλλησε» το γκάζι - όπως υποστήριξε ο ίδιος - με αποτέλεσμα να «καβαλήσει» το πεζοδρόμιο και να βρεθεί στην απέναντι τζαμαρία φωτογραφείου.

Το ευτύχημα είναι ότι ο επαγγελματίας, εκείνη την ώρα βρισκόταν σε διπλανό κατάστημα και γλύτωσε τα χειρότερα, καθώς στο σημείο που έγινε η πρόσκρουση είναι και η θέση εργασίας - υποδοχής.

τροχαίο Λαμία
