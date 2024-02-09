Έχασε τη μάχη για τη ζωή το δύο ετών αγοράκι, που νοσηλευόταν από τις 28 Ιανουαρίου στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις στροφές της Λυγαριάς Ηρακλείου.

Το όχημα στο οποίο επέβαινε το άτυχο αγοράκι, με τη μητέρα και τη γιαγιά του, συγκρούστηκε με βαν που οδηγούσε 38χρονος άνδρας, το οποίο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο ΙΧ. Από τη σύγκρουση σοβαρά είχε τραυματιστεί το δυο ετών παιδί και η 59χρονη γιαγιά του, η οποία ήταν και η οδηγός του οχήματος, που επίσης εξέπνευσε πριν από λίγες ημέρες στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ. Ελαφρύτερα είχε τραυματιστεί η μητέρα του αγοριού.

