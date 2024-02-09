Εντός του μήνα θα ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας για την επίδοση ποινικών εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, στον ενδιαφερόμενο διάδικο ή μάρτυρα, μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη, όπως αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η λειτουργία της πλατφόρμας, θα ξεκινήσει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και, όπως ενημερώνει ο υπουργός Δικαιοσύνης, στόχος είναι «άμεσα να επεκταθεί στις λοιπές Εισαγγελίες της χώρας».

Σε πρώτη φάση, η πλατφόρμα θα είναι σε θέση να εκτελέσει τρεις τύπους επιδόσεων:

Ποινικές διαταγές,

Αποφάσεις Λιπομαρτύρων και

Κλήσεις Μαρτύρων

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η επίδοση των συγκεκριμένων εγγράφων στους πολίτες, μέσω της θυρίδας τους, χωρίς τη μεσολάβηση των αστυνομικών αρχών, ώστε να απεμπλακεί έτσι προσωπικό των αστυνομικών τμημάτων από την εν λόγω διαδικασία.

Θα υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής των εγγράφων προς επίδοση στην πλατφόρμα:

1. Η αυτοματοποιημένη δημιουργία και διαβίβαση του εγγράφου, τα στοιχεία του οποίου θα αποστέλλονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥΠΠ) μέσω διεπαφής (API) προς την πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επέκταση του ανωτέρω συστήματος στα δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας, πέραν αυτών της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Χαλκίδας. Με τη σειρά της η πλατφόρμα θα προχωρά σε απόθεση του εγγράφου στη θυρίδα του πολίτη. Με τη σειρά της η πλατφόρμα θα προχωρά σε απόθεση του εγγράφου στη θυρίδα του πολίτη.

2. Χειροκίνητη δημιουργία επίδοσης, μέσω της πλατφόρμας από τις λοιπές εισαγγελίες που δεν θα έχουν ενταχθεί στο ΟΣΔΔΥΠΠ, συμπληρώνοντας τα στοιχεία ειδικής φόρμας. Η πλατφόρμα θα προχωρά σε απόθεση του εγγράφου στη θυρίδα του πολίτη. Ο πολίτης θα ενημερώνεται για την ποινική επίδοση, μέσω SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την απόθεση του εγγράφου στη θυρίδα του πολίτη, η εισαγγελία ενημερώνεται και ακολούθως, είτε μέσω του συστήματος ΟΣΔΔΥΠΠ (για τις επιδόσεις που προήλθαν από το ΟΣΔΔΥΠΠ), είτε μέσω της πλατφόρμας (για τις επιδόσεις που δημιουργήθηκαν με χειροκίνητο τρόπο), δημιουργείται το έγγραφο «Αποδεικτικό Επίδοσης», το οποίο φέρει τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (σ.σ. Οι διαδικασίες και τα μέσα καταχώρισης, τήρησης και εν γένει της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών εγγράφων στα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας και να εγγυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εμπιστευτικότητα, προσβασιμότητα, αναγνωσιμότητα και ποιότητα των εγγράφων, καθώς και των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά). Το έγγραφο αυτό μετά τη δημιουργία του, προστίθενται στη δικογραφία από τνο χρήστη της πλατφόρμας ή του συστήματος ΟΣΔΔΥΠΠ.

Το έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας για την ψηφιακή επίδοση δικογράφων της ποινικής και της πολιτικής δίκης, διαβιβάστηκε στη Βουλή, σε απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει η βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί με ποιον τρόπο και σε ποιο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η επέκταση σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στο νομό της Εύβοιας, της δυνατότητας ψηφιακής επίδοσης δικογράφων της πολιτικής και της ποινικής δίκης από τους δικαστικούς υπαλλήλους, και ως εκ τούτου η απαλλαγή των αστυνομικών από καθήκοντα δικαστικού επιμελητή και η επιστροφή τους στα κρίσιμα καθήκοντά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

