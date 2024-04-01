Στην εξιχνίαση πολυάριθμων περιπτώσεων παράνομων συνταγογραφήσεων από ιατρούς που δραστηριοποιούνται στο Νομό Θεσσαλονίκης προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης στο πλαίσιο παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης,

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 20 Ελλήνων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, ηλικίας από 87 έως 44 ετών (σήμερα), για έκδοση συνταγής από ιατρό για χορήγηση ναρκωτικών εν γνώσει του ότι δεν υπάρχει πραγματική και συγκεκριμένη ένδειξη, καθώς και σε βάρος 54χρονης Ελληνίδας για ηθική και φυσική αυτουργία στο εν λόγω αδίκημα.

Ειδικότερα, από το 2012 έως το 2022, οι ιατροί πραγματοποίησαν συνολικά 28 παράτυπες συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας σε όλες εν αγνοία του το ΑΜΚΑ πρώην συζύγου της 54χρονης, με αποτέλεσμα η τελευταία να αποσπάσει, για ιδία χρήση, συνολικά 106 κουτιά ναρκωτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

