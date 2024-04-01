Συστήνεται εκ νέου η Επιτροπή Αεροπορικού Τουρισμού

Στην εκ νέου σύσταση της Επιτροπής Αεροπορικού Τουρισμού προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού.

Η Επιτροπή θα έχει ως αντικείμενό της την ενίσχυση του αεροπορικού τουρισμού, την αναζήτηση και υποβολή προτάσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη, προώθηση, διάδοση και βελτίωση των συνθηκών αεροπορικού τουρισμού, για αξιοποίηση και ενίσχυση των υποδομών, περιφερειακών αεροδρομίων, των πεδίων προσγείωσης και απογείωσης.

Στις αρμοδιότητές της συμπεριλαμβάνεται επίσης η υποβολή προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων.

Ως μέλη της Επιτροπής Αεροπορικού Τουρισμού έχουν οριστεί οι:

1. Ιωάννης Ξιφαράς, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

2. Ελένη Ράπτη, Υφυπουργός Τουρισμού,

3. Χρήστος Τσίτουρας, Διοικητής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας,

4. Γεώργιος Σαουνάτσος, Διοικητής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

5. Σωτήριος Διαμαντόπουλος, Δικηγόρος,

6. Αθηνά Μπαμπάκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού,

7. Κωνσταντίνος Κατσανέβας, Δικηγόρος, συνεργάτης της Υφυπουργού Τουρισμού,

8. Κυπριανός Μπίρης, Πρόεδρος της AOPA HELLAS,

9. Χρήστος Λεοντόπουλος, Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων,

10. Δημήτριος Λυμπεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος Αεροδρομίου Γεν. Αεροπορίας «Λυδία»,

11. Σπυρίδων Ξεριάς, Υπεύθυνος Λειτουργίας Σχολών Ερασιτεχνών Πιλότων,

12. Δημήτριος Βερβερέλης, Επαγγελματίας Χειριστής Ελικοπτέρου,

13. Μαρία Γάτσου, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Συντονιστής της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Ξιφαράς, ο οποίος θα συγκαλεί και θα συντονίζει τις εργασίες της.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την υποβολή των παρατηρήσεών της και τη σύνταξη σημειώματος με τα συμπεράσματά της προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορων ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Συντονιστή, στα μέλη και στην εκτελούσα χρέη γραμματέα της Επιτροπής, για τη συμμετοχής τους σε αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.