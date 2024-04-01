Της Ιωάννας Μάνδρου

Eίκοσι χρόνια θα μείνει στη φυλακή ο βασικός κατηγορούμενος για την αποτρόπαιη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης στον Κολωνό μετά την καταδίκη του σε ισόβια και 27 χρόνια κάθειρξη για σειρά βαρύτατων αδικημάτων.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επιμέτρησε την ποινή των ισοβίων και των 27 χρόνων για τον πρωταγωνιστή της φρικτής αυτής ιστορίας, ενώ για τον δεύτερο σε σειρά και βαρύτητα καταδικασθέντα για τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 18 χρόνια κάθειρξη.

Και οι δύο θα οδηγηθούν στις φυλακές, ενώ για τους λοιπούς καταδικασθέντες που έχουν ποινές από 13 μήνες ως 7 χρόνια δίδεται μάχη από τους συνηγόρους τους για να πετύχουν την αναστολή στην εκτέλεση της ποινής τους.

Όσο, δε, αφορά τη μητέρα της ανήλικης που απαλλάχθηκε κατά πλειοψηφία από τις βαριές κατηγορίες, η καταδίκη της για εκβίαση οδήγησε το Δικαστήριο σε επιβολή ποινής 20 μηνών που σημαίνει ότι θα βγει από τη φυλακή αύριο, καθώς έχει μείνει προσωρινά κρατούμενη για 18 μήνες και έχει εκτίσει την ποινή της.

Μόνον ο βασικός κατηγορούμενος και ένας ακόμα θα πάνε φυλακή, καθώς για τους υπόλοιπους δόθηκε αναστολή με περιοριστικούς όρους έως ότου εκδικαστεί η έφεση της υπόθεσης. Η μητέρα της ανήλικης θα αποφυλακιστεί αύριο γιατί έχει εκτίσει την ποινή των 20 μηνών που της επιβλήθηκε.

