Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε αυτοκίνητο στον Εύοσμο - Κάηκε ολοσχερώς

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως τους ξύπνησε γύρω στις 5 το πρωί ένας εκκωφαντικός ήχος, ενώ έβλεπαν τις φλόγες να περνούν μέσα στην πυλωτή

Θεσσαλονίκη φωτιά όχημα

Έκρηξη σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Ευόσμου της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, τα ξημερώματα.

Συγκεκριμένα, η έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στην οδό Αμφιπόλεως. Από την έκρηξη, το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως τους ξύπνησε γύρω στις 5 το πρωί ένας εκκωφαντικός ήχος, ενώ έβλεπαν τις φλόγες να περνούν μέσα στην πυλωτή, προκαλώντας ζημιές και σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία και έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά.

Εκτός από το αυτοκίνητο που κάηκε ολοσχερώς, ζημιές έχει υποστεί και η πυλωτή πολυκατοικίας.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

