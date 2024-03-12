Έκρηξη σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Ευόσμου της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, τα ξημερώματα.

Συγκεκριμένα, η έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στην οδό Αμφιπόλεως. Από την έκρηξη, το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως τους ξύπνησε γύρω στις 5 το πρωί ένας εκκωφαντικός ήχος, ενώ έβλεπαν τις φλόγες να περνούν μέσα στην πυλωτή, προκαλώντας ζημιές και σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία και έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά.

Εκτός από το αυτοκίνητο που κάηκε ολοσχερώς, ζημιές έχει υποστεί και η πυλωτή πολυκατοικίας.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα, επί της οδού Αμφιπόλεως, στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, στη #Θεσσαλονίκη.

Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 12, 2024

