Έκρηξη σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Ευόσμου της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, τα ξημερώματα.
Συγκεκριμένα, η έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στην οδό Αμφιπόλεως. Από την έκρηξη, το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως τους ξύπνησε γύρω στις 5 το πρωί ένας εκκωφαντικός ήχος, ενώ έβλεπαν τις φλόγες να περνούν μέσα στην πυλωτή, προκαλώντας ζημιές και σε σταθμευμένο όχημα.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία και έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά.
Εκτός από το αυτοκίνητο που κάηκε ολοσχερώς, ζημιές έχει υποστεί και η πυλωτή πολυκατοικίας.
Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα, επί της οδού Αμφιπόλεως, στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, στη #Θεσσαλονίκη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 12, 2024
Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
